Leilão da Receita Federal tem iPhone a partir de R$ 450; confira ofertas

Diversos eletrônicos, como Iphones e MaacBooks, serão leiloados pela Receita Federal após serem apreendidos ou abandonados no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo.

Um dos lotes inclui o iPhone SE 2020 e o iPhone 6s com lance mínimo de R$ 450. Enquanto isso, um iPhone X usado e um iPhone XR estão sendo oferecidos a partir de R$ 600. Outro lote com duas unidades do iPhone 7 está custando menos de R$ 650.

De acordo com as informações divulgadas pelo R7, os interessados devem utilizar um certificado digital para acesso ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para participar e não é necessário ter um CNPJ. Além disso, a Receita permitirá que a verificação das mercadorias seja feita online, através de chamada de vídeo pelo WhatsApp. No entanto, quem arrematar os lotes terá que ir até Viracopos para fazer a retirada; não há serviço de entrega.

O leilão vai receber propostas até a próxima quinta-feira (29). Os detalhes das ofertas estão no site da Receita Federal.