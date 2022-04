Lei que institui o Dia Nacional de Luta contra Endometriose é sancionada

A endometriose é uma doença inflamatória, causada por células do endométrio que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se deslocam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a se multiplicar, provocando sangramento.

Silenciosa e dolorosa, a endometriose causa diversos problemas na vida da mulher. No Brasil atinge cerca de 7 milhões, o que resulta aproximadamente em 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Levantamento da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE) revela ainda que mais de 60% das mulheres desconhecem os sintomas do problema.

“Aos 21 anos de idade, recebi o diagnóstico da endometriose. Participar da elaboração do texto desta lei que beneficia milhões de mulheres que sofrem com esta doença silenciosa, que provoca intensas dores e ocasiona a esterilidade é uma vitória para mim” contou a ministra Cristiane Britto.

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que institui o Dia Nacional de Luta contra Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. A data será celebrada no dia 13 de março, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas causados pela doença. A sanção foi publicada na terça-feira (12), no Diário Oficial da União (DOU).

