Lei garante exames e acompanhamento de mulheres depois do parto

As prescrições e os pedidos de exames, que podem ser feitos por formato eletrônico, passam a valer por todo o período da gravidez ou do pós-parto, a critério do médico, até que o organismo da mulher volte às condições normais depois de avaliação por especialista.

Para o médico-obstetra, Adílson Cândido, de Brasília, a lei beneficia as gestantes. Mas, ele questiona o porquê da norma não se estender para depois que a pandemia for superada,

O prazo de validade de pedidos médicos para exames de pré-natal e de acompanhamento das mulheres logo depois do parto - as puérperas - está maior. Isso é o que determina a lei sancionada nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro.

