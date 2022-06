Lei assegura aborto legal no Brasil após 20 semanas; entenda regras

A lei não impõe nenhuma limitação, não tem limitação temporal de tempo gestacional, mas não há consenso nacional sobre a realização de abortos após as 22 semanas. Contudo, para os abortos necessários em razão de risco de vida à gestante e anencefalia, não existe período máximo para realização do aborto.

No caso de gravidez decorrente de estupro, não é preciso apresentar Boletim de Ocorrência ou laudo do Instituto Médico Legal que ateste o crime, basta o relato da vítima à equipe médica. Os documentos são preenchidos no próprio hospital. Nos casos de gravidez com risco de anencefalia é necessário laudo médico e uma ultrassonografia com diagnóstico para comprovar a condição.

