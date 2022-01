Latam e Azul cancelam voos em meio a surto de Covid entre funcionários

O transporte aéreo no Brasil começa a ser afetado pelo aumento dos casos de Covid-19 e influenza no início do ano. As companhias aéreas Latam e a Azul precisaram cancelar diversos voos, domésticos e internacionais. Em nota, a Latam informou que são até agora 47 voos cancelados, previstos até 16 de janeiro. Já a Azul informou aos funcionários que o número de atestados médicos teve uma alta entre os funcionários, afetando as operações da empresa. De acordo com a Latam, os clientes afetados poderão remarcar a viagem sem diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa. Veja a lista dos voos cancelados até agora da cia aérea. Já a Azul confirmou, em comunicado interno divulgado pelo G1, que os cancelamentos da empresa ocorrem devido ao surto de Covid-19 e influenza nos funcionários da parte administrativa e também da tripulação, impedindo que parte dos voos seja realizada. No sábado (8) foram 29 voos cancelados pela empresa, e pelo menos 89 voos foram cancelados entre quinta-feira (6) e sábado. Conforme o comunicado interno do presidente da Azul, John Rodgerson, pelo menos 17 voos tiveram redução no número de passageiros devido à falta de tripulantes. Segundo ele, não há nenhum tripulante internado graças à vacinação. Rodgerson pede que os funcionários sigam se vacinando e usando máscaras, além de outras medidas de proteção. Já conforme a Azul, os clientes afetados estão sendo notificados sobre as alterações dos voos e recebendo assistência previstas pela Anac. O protocolo para essas situações é oferecer alternativas de reacomodação ou reembolso integral. “A Azul informa que por razões operacionais alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e Covid-19 no Brasil e no mundo para poder tomar as medidas necessárias. Os clientes impactados estão sendo notificados das alterações e serão reacomodados em outros voos da própria companhia, além de receber toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac.” Voos da Latam que foram impactados: 9 de janeiro: LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3392 (Porto Alegre-Congonhas), LA3123 (Congonhas-Florianópolis), LA3122 (Florianópolis-Congonhas), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos). 10 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8147 (Lisboa-Guarulhos), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3806 (Porto Alegre-Congonhas). 11 de janeiro: LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8180 (Nova York-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal), LA4652 (Natal-Guarulhos). 12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos). 13 de janeiro: LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos). 15 de janeiro: LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal). 16 de janeiro: LA4652 (Natal-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA4580 (Guarulhos-Natal).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.