Larvas são servidas com arroz e feijão para estudantes de escola municipal

A mãe de um estudante da Escola Professora Ana Vitória de Carvalho Santos, disse que a refeição foi servida com larvas, junto com arroz e carne moída, para aproximadamente 200 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Alunos de uma escola municipal tiveram as aulas suspensas após encontrem larvas na merenda escolar servida na última quinta-feira (3) na unidade de ensino. O caso aconteceu em Teresina, no Piauí.

