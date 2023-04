Larissa teme saída de aliadas e analisa Sarah no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Amanda admitiram medo de que suas aliadas, Bruna Griphao e Aline Wirley, sejam eliminadas no 15º Paredão do BBB 23 (Globo). A atriz e a cantora disputam a berlinda com Sarah Aline.

Larissa: "Eu estou com medo, sabia? Desse Paredão. Tô com medo de uma das duas sair".

Amanda: "Tem chance".

Larissa: "Quero acreditar que não, sabe? Mas eu acho que a Sarah deu um 'boom' nessas últimas semanas, com Líder... E ela é uma pessoa muito boa".

Amanda: "O coração dela é maravilhoso, e ela transparece isso no jeito dela...".

Larissa apontou que Sarah adotou um jogo diferente nas últimas semanas, e Amanda disse que vê a psicóloga movimentando a casa.

Larissa: "Eu não sei o que o povo vai levar em consideração. Porque, querendo ou não, o programa inteiro ela deixou a desejar em relação à movimentação. Ela só se movimentou quando ela realmente tinha que se posicionar: no Big Fone, alguma indicação... Nos Jogos da Discórdia, sempre foi um ou outro, sempre conversando depois, para apaziguar as coisas. Só que agora eu vejo que ela deu um 'boom', sabe? E o coração dela é muito lindo. Ela é uma menina de ouro. Aí eu estou com bastante medo".