Larissa surta com treta generalizada por espuma de barbear

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da festa do líder Gustavo foi muito movimentado no BBB 23. Após guerra de espuma de barbear, Larissa teve um surto de raiva e uma treta generalizada tomou conta do confinamento. Confira abaixo no detalhe como tudo começou, se desenrolou e terminou.

RICARDO E A ESPUMA

Foi Ricardo quem jogou primeiro uma espuma em cima da cama de Larissa. Com isso, os ânimos começaram a ficar mais à flor da pele. "Começou a passar dos limites. Não dá", disse ela. Enquanto todos ainda brincavam de subir na cama, Larissa se mostrou incomodada e saiu do quarto.

'EU JÁ TOMEI BANHO'

Na volta, Larissa deu um grito para tentar espantar o povo do quarto. Foi então que Marvvila encheu uma mão de espuma de barbear no rosto da professora de educação física. "Eu já tomei banho. Pegou no meu olho", resmungou ela, para risadas gerais de todos os envolvidos.

TAPA NA PORTA E MAIS GRITOS

Larissa estava muito inconformada com a guerra de espuma. Enquanto isso, Sarah e Bruna davam risada enquanto se limpavam. "Eu falei para parar com essa merd*, eu falei", bradava Larissa. Simultaneamente, Amandinha tentava conscientizar a galera. "Jogaram espuma de barbear no olho e isso dá ruim".

BRIGA ENTRE LARISSA E RICARDO

Depois que a poeira parecia ter baixado, Larissa ainda reclamava na cama sobre a atitude de Alface. "Eu sei bem quem começou a jogar essa espuma. Se faz de santinho", disse ela enquanto Ricardo ficava na dele. Ela ainda o chamou de babaca.

Então, Alface resolveu retrucar e a treta se instaurou de novo. "Vai se enxergar. Você fica ofendendo os outros o dia inteiro, se toca. Você é dono do quarto?", gritou ela. "Desbocada. Você só fala groselha", emendou o brother.

DANCINHA DO DESESPERO

Para finalizar, enquanto Aline discutia com Guimê e o bicho pegava no banheiro, Fred Desimpedidos e Bruna Griphao emendavam uma dancinha em meio ao caos.