Larissa reclama de brother no BBB 23: 'Não deixa ninguém fazer nada'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa segue reclamando de Cara de Sapato para Bruna Griphao e Fred após um desentendimento com o lutador mais cedo no Quarto Deserto do BBB 23 (Globo). A sister reclamou da forma que Sapato fala com ela em algumas situações da casa.

"O Sapato fala que eu não faço nada na cozinha, mas eu sou a que mais faço aqui. O problema é que eu evito vir na cozinha quando ele tá, porque ele fica dando palpite na minha comida. Ele fica falando pra botar mais sal, ou fica mexendo, não dá! É só ele pegar e fazer", reclamou Larissa.

Bruna e Fred ouviram o desabafo da sister atentamente e ela continuou afirmando que o lutador estava implicando com ela. Bruna, então, fez uma análise sobre o brother.

"Eu acho que é viagem da sua cabeça. Eu já tive esses embates com ele, ele já brigou comigo, então não leva pro pessoal não", pediu a atriz. "Ele é uma das pessoas que não deixa ninguém falar, não deixa ninguém fazer nada", rebateu Lari.

A professora de educação física voltou a questionar as prioridades do brother do jogo quando o próprio colocou Gustavo e Key em seu pódio.

"Não somos as primeiras prioridades, ele preferia estar com o Cowboy do que com a gente, não nos levaria pro VIP. Isso me chateou pra caralh* quando eu fiquei sabendo, mas agora é fácil falar pra gente votar separado porque não queremos ir com eles", afirmou.