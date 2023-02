Larissa e Cristian batem boca sobre Queridômetro

Larissa respondeu que "tudo bem' dar alvo, mas que "cobra" significa falsidade. "Ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje", continuou.

"Ah, bom saber. Aí que a gente pega o gato no pulo. Quero que tu me conte depois o por que do 'cobra'", retrucou a sister.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Cristian protagonizaram uma gritaria nesta segunda-feira (6) no BBB 23 (Globo). Tudo começou quando a sister viu que recebeu dois emojis de "cobra" no Queridômetro.

