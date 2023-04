Larissa diz que se arrependeu de pedir para Cezar sair do Deserto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa comentou a "guerra dos quartos" que envolveu Cezar Black neste sábado (8) no BBB 23 (Globo). No Raio-X, a sister admitiu chateação pelo enfermeiro ter indicado suas aliadas ao Paredão, mas disse que se arrependeu de pedir para que ele saísse do quarto.

Larissa: "Ontem a gente teve a Prova do Anjo. Até achei que fui bem, mas os meninos foram melhores. O [Cezar] Black acabou ganhando a Prova. Fiquei um pouco chateada, porque ele colocou as meninas [Amanda e Aline] no Paredão. Nada que a gente já não esperava, a gente sabe que em todo Paredão vai uma de nós quatro. Aliás, duas de nós. E a nossa meta é não deixar ir três ou quatro. E, neste Paredão, tem muita chance".

Larissa: "Devido a ele ter mudado de quarto, e às reclamações dele quanto às pessoas [do Fundo do Mar], a gente achou que pelo menos uma pessoa ele poderia ter escolhido do outro quarto [para indicar ao Paredão]. Tanto que, na hora, eu perguntei se ele poderia sair do quarto... Depois até me arrependi. Só que foi uma reação, espero que vocês tenham entendido".

Larissa: "Hoje tem Paredão e eu espero que não vá nós três ou nós quatro, o que pode acontecer. Conto com vocês".