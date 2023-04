Larissa diz que Bruna 'passou do ponto' em treta com Cezar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Última eliminada do BBB 23 (Globo), Larissa opinou sobre a discussão envolvendo Bruna Griphao e Cezar Black no reality. A professora de educação física afirmou que a amiga "passou do ponto" ao defendê-la.

"Eu já estava saturada desse assunto. Sempre voltava e era onde me pegava. Eles investiam onde me feria", explicou durante o BBB Tá On, podcast do Gshow.

Larissa admitiu que ela e suas aliadas passaram do ponto com o enfermeiro: "Foi mesmo. A Bruna depois se arrepende, pede desculpas pra ele. Mas é que já estava todo mundo desgastado do jogo. A gente fala muito mesmo, mas a gente erra".

O QUE ACONTECEU?

Bruna Griphao escutou Cezar afirmando para Domitila Barros acreditar que Larissa havia retornado ao programa "brifada", com instruções do que fazer ou não. A atriz não gostou e saiu em defesa da amiga na cozinha da Xepa.

"Você falou um monte de besteira dela. Você falou do corpo dela, a Domitila falou um monte de besteira. Quando você sair daqui você vai ver um monte de vídeo seu falando merda", disse Bruna.

Com a gritaria, Aline Wirley, Amanda e Larissa saíram do Quarto fundo do Mar para entender a situação. As sisters apoiaram a aliada.

ALINE: "Sim, machista"

CEZAR: "Você me respeite! Me respeite que eu não sou moleque"

ALINE: "Ou o quê?"

AMANDA: "Respeite as mulheres"

Domitila pediu para que Cezar sentasse e se acalmasse enquanto as sisters criticavam o brother.

"Vocês gritam, apontam o dedo na minha cara e eu tenho que ouvir calado?", disparou Cezar.

"Moleque! Moleque! Não respeita porr* nenhuma. A menina tá aqui mal pra caramba e você falando merda", retrucou Bruna.