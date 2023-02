Larissa conversa com Cristian após desentendimento no BBB 23

LARISSA: "Eu entendo que a tua maneira de jogar é de falar as coisas, tentar estratégia, dar cobra para ver o que a pessoa faz. Tudo bem. Só que na minha cabeça tem que ter um sentido, sabe? Não vou fazer do nada. A gente aqui caça motivos o tempo inteiro para ter uma discórdia. E tu foi aí e deu [a cobra] de graça. Pra mim, não faz sentido e não foi uma estratégia de jogador. Parece que você leva ao pé da letra as coisas, e fica jogando indireta, e não é meu jeito".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Cristian, que discutiram durante o último Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), conversaram na tarde desta quarta-feira (8) para tentar se entender. A sister explicou por que se sentiu incomodada ao saber que o brother a havia dado um emoji de cobra no Queridômetro.

