Laranjas agiram como 'areia-movediça' e sugaram trabalhadores em equipamento de fábrica

A Polícia Civil relevou que os corpos dos trabalhadores Olney Diniz, de 58 anos, e José Ricardo Eugênio, de 48 anos, foram sugados após a carga de laranja que estava no silo de uma fábrica agir como 'areia-movediça' no equipamento. O caso aconteceu em Carvalhos, Minas Gerais.

Segundo investigações, os trabalhadores estavam tentando desentupir o funil do equipamento e acabaram caindo no silo, que tinha três toneladas de polpa de laranja, enquanto realizavam os trabalhos no equipamento.

De acordo com os bombeiros, foram feitos pequenos cortes na parte inferior externa do silo, para escoamento do produto. Assim, os militares conseguiram visualizar as vítimas. Com uso de equipamentos de desencarceramento, os miliatres fizeram cortes de maior dimensão e retiraram os corpos.

Asa vítimas foram enterradas nesta segunda-feira (1).