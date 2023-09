Ladrão sorri ao ser imobilizado por lutadora sem calcinha; vídeo

Nas imagens, a mulher aparece segurando o homem montada por cima dele e com as partes íntimas à mostra, próximo ao rosto do suspeito. Mesmo sendo espancado, o ladrão estava sorridente.

Uma lutadora de jiu-jítsu imobilizou um ladrão no Rio de Janeiro, mas o que chamou atenção foi fato da mulher estar de vestido e sem calcinha. O caso ocorreu no domingo (3), mas o vídeo viralizou nesta sexta-feira (8).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.