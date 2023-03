Key vê Gustavo dizendo que não faria casal de novo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser eliminada do BBB na noite desta terça (7), Key Alves tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria no Mais Você (Globo) e refletiu sobre seu relacionamento com Gustavo.

Ela viu um vídeo dele dizendo que não faria casal no reality novamente, e rebateu: "Ele tá assistindo, acredito. Gustavo, não quero nem saber, eu tô no Mato Grosso amanhã. Que isso! Não faria casal comigo, esse nenenzinho?"

Apesar disso, ela concorda que o namoro atrapalhou o jogo: "Eu tinha medo de ele não conseguir mostrar o jogo dele e eu o meu. E realmente foi o que aconteceu. Nos tornamos uma pessoa só. Mas foi a melhor atitude que tomamos. Não me arrependo de nada. Mas no momento ali, senti muita pressão. Depois voltei atrás pensei: é isso, to apaixonada. Acabou".

**RELACIONAMENTO COM GUSTAVO**

Key descreveu a relação como "amor à primeira vista", e comentou: "Sempre acreditei no amor à primeira vista e por isso que aconteceu. Mas jamais imaginava que seria no BBB, pelo contrário. Eu falava que jamais ia namorar no BBB!"

Apesar de estar disposta a continuar o relacionamento, ela ainda não falou com o cowboy: "Nem peguei meu celular, nem sei onde tá! Não tenho o número dele ainda, tá tudo muito corrido. Não consegui fazer nada, nem dormir".

**CIÚMES**

Ana Maria questionou a jogadora sobre as crises de ciúmes que tinha no reality: "Ali dentro a gente cria umas paranoias que é só da minha cabeça, no caso. Ele também começou a ver isso, criar da cabeça dele, e eu falei: eu não tô ficando louca. Mas realmente eu estava ficando louca, agora eu já vi tudo. Não tem jeito, né, quando a gente tá apaixonada, a gente vê coisa que nem existe".

**ERROS NO JOGO**

"Consigo entender com os olhos de cá e saber quais foram minhas falas meus posicionamentos problemáticos. Mas tô disposta a aprender. Sou nova, tô disposta a errar e a aprender", refletiu Key quando questionada sobre seus erros no jogo. E continuou:

"Lá dentro, a gente não sabe de nada. Acha que ninguém tá vendo, que a verdade é sempre nossa. Quando a gente sai, é que entende."

**RELAÇÃO COM ADVERSÁRIOS**

Ana Maria relembrou que, após a eliminação, Key fez um discurso comparando o BBB à quadra de vôlei. A jogadora disse que a rivalidade acabava ali e se disse disposta a tomar uma cerveja com os outros brothers, assim como toma com as adversárias no esporte.

A apresentadora citou nomes: ela chamaria Guimê, Bruna e Larissa para um chopp? "Chamar eu chamo, se vão eu já não sei", riu Key.

**FICADAS COM FAMOSOS**

A apresentadora mostrou os vídeos de Key dizendo com quais famosos já ficou, e ela disse se arrepender da exposição: "Eu vou mandar um áudio pedindo desculpas, realmente eu tava sob uma cervejinha ali, começou esse negócio de eu nunca e a gente fala e até esquece. Depois eu parei e pensei: caramba, esse negócio vai dar o que falar".

Key também relembrou o dia do acidente de Rodrigo Mussi: "Realmente foi muito rápido o que rolou entre a gente, mas foi muito intenso. Foi uma situação muito triste, eu fiquei muito mal. Me sentia culpada o tempo inteiro por não ter falado para ele ficar em casa, ir embora amanhã. Eu sentia um peso muito forte em mim, e graças a Deus ele saiu dali inteiro. Isso para mim foi um milagre que eu não consigo nem explicar. E eu não cheguei a falar com ele pessoalmente depois, a gente não se encontrou e conversou só pelo celular. Ver ele agora conversando, muito bem, eu fico muito feliz de verdade".

**RACISMO RELIGIOSO**

No fim do programa, Ana Maria Braga mostrou para Key o clipe de Fred Nicácio no Domingão dizendo que os comentários de Gustavo, Cristian e Key sobre sua religião não eram um mal-entendido, eram racismo religioso. No entanto, a apresentadora logo mudou de assunto e Key não comentou o caso:

"Eu acho que você vai ter a oportunidade, inclusive, de conversar com ele. E a notícia sobre o futuro com o cowboy, gostaria que você me contasse aqui. Porque a sua vida está se abrindo agora, quero ser a primeira a saber o que vai acontecer com vocês, se você quiser me contar", disse Ana Maria.