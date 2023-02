Key e MC Guimê voltam a conversar de jogo após divisão de quartos no BBB 23

MC Guimê: "Talvez você tenha me interpretado mal, talvez eu tenha me expressado mal, mas nunca foi de má intenção, tanto que a gente vai ter oportunidade de ver isso lá fora."

Key: "Queria falar com você, que eu não quero ficar nessa situação com você, brigado. Não brigado, mas passar e não conversar, como a gente fazia, só por questão de jogo."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta (1), Key Alves quis conversar com MC Guimê e esclarecer o que aconteceu com os dois. No BBB 23, a atleta disse que não queria ficar em uma situação desagradável com o cantor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.