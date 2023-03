Key do BBB 23 revela que ficava com influenciador Rezende

Key Alves continuou: "Eu falei, amiga, relaxa. E eu estava ficando com o Rezende, eu falei, relaxa, quem está ficando com ele sou eu. Elas são tudo 'recalcadas', eu falava".

A sister contou sobre uma festa que foi na cidade de Rezende e houve uma briga. Cezar perguntou o motivo do desentendimento e Key respondeu: "Porque as meninas da cidade sabem quem é ele, aí via eu, uma menina nova, lá com ele e a minha amiga que é assessora da gente também, sabe o que falava? Que a gente era tudo interesseira".

Na piscina com Cezar Black, a jogadora de vôlei contou que ficava com o influenciador Rezende.

