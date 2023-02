Key confessa que mentiu cachê do OnlyFans

"200 mil reais por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada. Só 'ela está certa'. Vão fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e ficava: 'Você quer o quê, que eu pare de ganhar 200 mil?'. Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez", continuou Key.

Em seguida, Key disse mentir sobre quanto recebia com seu perfil no OnlyFans.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves confessou no BBB 23 (Globo) que mentiu sobre o cachê do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

