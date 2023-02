Key Alves fala sobre relação com companheiras do vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa no BBB 23 (Globo) com Domitila, Gustavo e Cristian, Key Alves deu detalhes da relação com as companheiras do vôlei.

A sister contou que sempre foi fã das jogadoras de seu time, o Osasco.

No papo, Key revelou que assistia todas jogando pela TV e que ainda fica "hipnotizada" nos jogos, ao vê-las treinando.

Key Alves: "Elas me apoiaram e me apoiam muito. Não entenderam nada quando eu não quis fazer a cirurgia, mas é que eu já sabia do BBB".

Domitila: "Agora elas entenderam o motivo".

A jogadora ainda revelou ser fã de todas do seu time.

Key, assim como Cara de Sapato que é lutador profissional, aceitou o convite do Big Brother Brasil após se machucar e não conseguir competir por um tempo.