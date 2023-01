Key Alves, do BBB23, já expôs mensagens de famosos na DM do Instagram

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Confirmada no BBB 23, Key Aalves mostrou mensagens que havia recebido de vários famosos, entre eles jogadores, músicos e atores.

A lista foi exposta depois de uma brincadeira com os seguidores. "O que vocês querem ver no meu iPhone?", escreveu a agora sister na caixa de perguntas nos stories. "Solicitados do Direct", respondeu um deles. O pedido foi atendido.

O italiano Balotelli é um dos primeiros que aparece nos prints, perguntando como ela estava;A lista conta com nomes como: o técnico Alberto Valentim, o lutador Thiago Marreta, o ex-jogador Faustino Asprilla, os jogadores Neílton (Guarani) e Sandry (Santos), o DJ Gabriel do Borel e o ator Thiago Lacerda, entre vários outros. streamer Casimiro reagiu aos stories publicados por Key em um vídeo gravado em março deste ano. O vídeo de Casemiro bombou e rendeu novos seguidores para a jogadora de vôlei. Ela ainda contou que as mensagens resultaram em bons encontros e revelou que já "pegou" muitos famosos.

QUEM É KEY ALVES?

Ela tem 23 anos, é natural de Bauru e joga como líbero pelo OsascoÉ a jogadora de vôlei mais seguida do mundo --são mais de 7 milhões de seguidores em sua conta do InstagramAlém do vôlei, Key faz sucesso no OnlyFans, plataforma de conteúdo privadoCuriosidade: Fred Desimpedidos, Bruna Griphao e Cara de Sapato são outros participantes do BBB 23 que têm ligação com o mundo dos esportes.