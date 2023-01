Key Alves analisa comportamento de Gabriel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves não segurou a língua e voltou a alfinetar Gabriel e seus aliados no jogo do BBB 23.

Em seu Raio-X, a atleta falou sobre as atitudes do brother que ela desaprova. "Espero, do fundo do meu coração, que o Brasil inteiro esteja vendo esse jogo sujo que essa galera tá fazendo. Principalmente Gabriel e aliados. Fogo no parquinho vai comelar e eu não vou vou ficar de fora. Pode ter certeza que eu vou ser mulher pra falar tudo que tá acontecendo e o que eu tô fazendo também", disse a sister.

Ela também falou sobre o quanto quer vencer a Prova do Anjo de hoje. "Hoje eu vou dar o meu nome de novo na prova. Eu tenho certeza que vai ser minha e do cowboy, porque a gente precisa da imunidade, ou ajudar nossos aliados, e com certeza ficar no anjo pra ver nossas famílias", disse Key.

O parceiro de Key, Gustavo, também falou sobre o jogo sujo que vê na casa. "O jogo ta ficando sujo. A galera tá plantando a sementinha do mal na cabeça dos outros e isso é muito sujo", disse o brother.