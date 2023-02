Key alfineta Bruna no BBB 23 e diz que ela 'não desce mais'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo venceu a Prova do Anjo neste sábado (18) no BBB 23 (Globo), e colocou o líder Cezar no Castigo do Monstro da semana. Com isso, o líder sai do VIP e perde 300 estalecas.

Após a prova, os brothers do quarto Fundo do Mar ficaram chocados com a escolha de Ricardo. Key não segurou a língua sobre as atitudes de Bruna Griphao sobre a atitude de Alface.

KEY: "Te conhecendo pouco, eu tenho certeza que você não faria isso. Foi ridículo. Mais ridículo ainda é ver o pessoal rindo, debochando. Isso que eu fiquei p*ta. O Guimê passando e falando: 'Ah, mas isso é do game, é isso mesmo'. Nossa, mano, eu tô com muita raiva"

GUSTAVO: "Eu tô p*to, achei sem noção"

KEY: "Desnecessário ficar rindo. Situação chata o que aconteceu, não é pra ficar rindo"

CEZAR: "Isso que eu achei mais f*da: primeira vez que eu fui líder numa prova f*dida dessa, a chance que eu tenho de aproveitar um pouco... Todo o esforço que foi pra chegar nessa m*rda"

KEY: "Vou falar o que eu ouvi da Bruna: 'Pode ser que o pessoal viu isso por um lado bom, e gostou'. E deu risada. É a mesma bonitinha que fica aqui. Deixa eu ganhar o líder pra ver se eu não coloco ela no Paredão. Já não me desce mais, tô avisando todo mundo. Já não me desce mais. Fica rindo ali, mas quando vem aqui fica lambendo o Black"