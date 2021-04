Kassio é escolhido relator de análise de impeachment de Moraes

De acordo com o Uol, Kajuru acusa Moraes de ter cometido crime de responsabilidade, ao fazzer críticas ao inquérito das fake news, que apura ataques e divulgação de notícias falsas sobre membros do STF.

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator da ação protocolada nesta segunda-feira (11), pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) que tenta agilizar a análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo parlamentar e enviado em fevereiro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

