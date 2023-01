Karol Conká classifica de 'hipocrisia' o desejo de internautas sobre a possibilidade de uma volta ao BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois anos depois da participação polêmica no BBB 21, Karol Conká já não se irrita tanto com a repercussão negativa sobre o seu comportamentos dentro do reality. Mas, a cantora classificou como "hipocrisia" o desejo de alguns internautas sobre uma possível volta ao programa. "O público pede o quê? Fervo, entretenimento. E, para o público, entretenimento é briga, infelizmente", comentou ela que saiu da atração com maior rejeição de todas as edições: 99,17%.

Ela prosseguiu o seu desabafo no "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (20): "Acho feio, né? Pedem a volta de atitudes que tanto reprovaram?. Eu estou bem de olho nessa hipocrisia", comentou Karol que surpreendeu a apresentadora ao ser questionada se aceitaria participar de um novo BBB. "Acho que sim. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso... Mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, um respiro...", observou.

A ex-BBB ainda recebeu um elogio de Patrícia Poeta: "O jeito que você lidou com tudo pós-BBB, o cancelamento e coisas difíceis, foi admirável. Você conseguiu manter um equilíbrio mental". Conká agradeceu e reconheceu o momento difícil que atravessou: "É muito cruel. Eu não desejo para ninguém. Ninguém merece ser cancelado e sentir vontade de ir embora, como eu senti", comentou.

Ela ainda contou o que ajudou a entender melhor a situação. "Entendi a briga do público comigo. Precisei ter muita humildade e empatia com meus haters, coisa que eles não tiveram comigo", avaliou Karol, que até ganhou um documentário da Globoplay na época, intitulado" A Vida Depois do Tombo", para diminuir os ataques de ódio contra a artista.