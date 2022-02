Justiça torna sem efeito prisão do ex-vereador Jerominho

A 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público estadual junto à Vara de Execuções Penais informa que se manifestou nesta segunda-feira “favorável à soltura do apenado Jerônimo Guimarães Filho, porque ele estava preso em razão de mandado de prisão decorrente de condenação já cumprida e extinta”. De acordo com o documento, a promotora de Justiça Viviane Freitas aceitou o argumento da defesa de que Jerominho já cumpriu a pena do crime em questão.

