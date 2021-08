Justiça nega reabertura de investigação contra Lula sobre sítio de Atibaia

As condenações de Lula foram anuladas, depois que o STF decidiu que, o então juiz Sérgio Moro, foi parcial no julgamento dos processos contra ele.

Para o MPF, Lula tem ligação com o esquema de propinas das empresas Odebrecht e da OAS, investigadas na Operação Lava Jato. As duas teriam realizado obras milionárias no sítio que era utilizado pelo ex-presidente e sua falecidas esposa, Marisa.

O Ministério Público Federal (MPF), pediu a reabertura das investigações sobre o caso do sítio de Atibaia, que tem o ex-presidente Lula como acusado. Contudo, a Justiça Federal, do Distrito Federal, rejeitou o pedido.

