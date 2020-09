Justiça nega pedido de liberdade de ex-deputada Cristiane Brasil

Manaus/AM - A Justiça negou neste domingo (20), o pedido de relaxamento de prisão da ex-deputada e atual candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, Cristiane Brasil.

Cristiane foi presa no último dia 11 de setembro, na Operação Catarata. Ela é suspeita de receber dinheiro de propina em um esquema de desvio de verba por meio de contratos de assistência social, quando foi secretária municipal da Secretárias de Envelhecimento e de Proteção à Pessoa com Deficiência entre 2013 e 2017.

Os advogados também tentaram a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou monitoramento com tornozeleira eletrônica, mas os pedidos também foram negados.

Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson e já esteve envolvida em outros escândalos relacionados a corrupção no governo de Michele Temer.