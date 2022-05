Justiça nega pedido de habeas corpus do ex-vereador Dr. Jairinho

Os advogados de Jairinho alegaram que Monique Medeiros, mãe do garoto e também acusada pelo crime, passou a cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A juíza responsável pelo processo concedeu o benefício à Monique após relatos de ameaça e agressão contra ela no presídio.

A defesa pediu que sua prisão fosse substituída por monitoramento eletrônico. O ex-vereador está preso desde abril do ano passado, acusado da morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liminar em habeas corpus do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho.

