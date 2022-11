Justiça manda soltar mulher de Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco

Na decisão, o magistrado considerou que, na atual fase do processo, existem medidas cautelares pessoais mais brandas que podem ser cumpridas pela acusada. Ele mencionou inclusive a possibilidade de o tempo de prisão provisória ter atenuado os riscos do perigo que a liberdade de Elaine geraria.

O juiz da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Bruno Monteiro Rulière determinou, em audiência realizada nesta quinta-feira (17), a soltura de Elaine Pereira Figueiredo Lessa, mulher de Ronnie Lessa, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.