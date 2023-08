Justiça manda soltar marido de cigana morta a tiros pelo cunhado de 9 anos

A Justiça da Bahia mandou soltar o marido da cigana Hyara Flor Santos Alves, morta aos 14 anos, em julho. A decisão foi confirmada pela defesa do adolescente, também de 14 anos.

De acordo com Uol, o garoto foi apreendido no último dia 26 em Vitória, após ele e a família fugirem para o Espírito Santo. A investigação sobre a morte da cigana atribuiu o episódio a um tiro acidental desferido pelo irmão do companheiro da vítima, de nove anos. O menino não responderá pelo crime, uma vez que não há processamento e julgamento penal de crianças com menos de 12 anos.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, ela e o menino brincavam com a arma no momento do acidente.