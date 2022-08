Justiça manda prender goleiro Bruno por não pagar pensar do filho com Eliza Samudio

Segundo o Notícias da TV, que teve acesso ao processo, a 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mandou executar o mandado. A prisão foi solicitada em maio pela mãe de Eliza, Sônia Moura, que cria e tem a guarda de Bruno Samudio.

A Justiça mandou prender o goleiro Bruno Fernandes por não pagar a pensão alimentícia do filho com Eliza Samudio. Os atrasos ocorrem desde janeiro de 2020 e o valor chega a R$ 90 mil.

