Justiça manda Gol pagar R$ 20 mil por desmarcar voo sem aviso prévio no Amazonas

A Corte de Justiça do Amazonas, em acórdão publicado na segunda-feira (24), manteve a condenação da Gol Linhas Aéreas ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil a um passageiro que teve seu voo desmarcado, sem prévio aviso e sem que houvesse alocação em outra aeronave com destino a Manaus. Ao conduzir o julgado, em voto condutor, o Relator, desembargador Airton Luís Corrêa Gentil considerou que houve descaso da companhia aérea com o cliente e com os filhos menores. Leia mais em Amazonas Direito.

