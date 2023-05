Justiça manda despejar templo da igreja de Valdemiro Santiago com uso da polícia

Na sentença, a juíza decretou a rescisão do contrato e condenou a igreja a fazer o pagamento dos valores em atraso. O mandado de despejo foi expedido no dia 25 de abril.

A juíza Juliana Francini dos Reis de Oliveira determinou em processo movido por um empresário que cobra uma dívida estimada em cerca de R$ 15 mil referente ao contrato de aluguel de um imóvel na cidade de Monte Alto, no interior do estado.

