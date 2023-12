Justiça entrega guarda da filha da cantora Sara Mariano à família do pai

A família de Sara Mariano foi pega de surpresa nessa terça-feira (12), com a decisão da Justiça da Bahia de entregar a guarda da filha da cantora para os avós paternos.

A liminar determina que a criança de 11 anos, fruto do casamento de Sara com Ederlan Mariano, assassino confesso da esposa, fique aos cuidados da família dele. Porém, Ederlan não pode ter contato com a filha.

A mãe de Sara, que luta pela guarda da neta, ficou revoltada com a decisão. Segundo a advogada da família da cantora, Sarah Barros, a menina está sofrendo alienação parental.

“Deixar a criança com a família paterna é deixar nesta criança a esperança de um pai inocente, algo que a família materna acredita que ele não é. A família acha que mais para frente a criança pode optar ou definir os laços com o pai, mas nesse momento, ela não deveria ser alimentada a acreditar que o pai é inocente porque Ederlan matou Sara, e isso a gente não tem nenhuma dúvida”, disse a advogada em entrevista do Uol.

A defensora afirmou que vai recorrer da decisão, mas explicou que não pode dar maiores detalhes, porque o caso está sob sigilo.