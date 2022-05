Justiça Eleitoral bate recorde com mais de 1,3 milhões de atendimentos nesta quarta

A Justiça Eleitoral (JE) superou todas as marcas históricas de atendimentos nas últimas horas da data final do fechamento do cadastro eleitoral de 2022. Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias, sendo 4.550.465 de forma presencial nos cartórios pelo sistema Elo e 4.003.054 milhões de solicitações feitas de forma virtual pelo Título Net.



Nesta quarta-feira (4), data de encerramento do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2022, a Justiça Eleitoral somou mais de 1,3 milhão de atendimentos. Foram 830.850 mil pela internet e 512.756 mil de forma presencial.



Em todo o país, os cartórios eleitorais funcionaram durante todo o dia. Até as 18 horas, a maioria dos estados já havia finalizado o atendimento ao eleitor que compareceu ao local: PA, RS, PR, PE, AL, RN, MS, CE, GO, PB, RR, SC, MG, BA, ES e TO. O atendimento no Maranhão segue até as 22 horas desta quarta-feira. Nessas localidades, não foram registradas filas e os serviços foram prestados no tempo médio padrão.



Pelo Título Net, é possível realizar uma série de serviços, tais como: requerimento da primeira via do título de eleitor (alistamento), mudança de domicílio eleitoral (transferência), alteração de dados pessoais e local de votação para eleitores com mobilidade reduzida, além da revisão para regularização da inscrição cancelada.



Por conta do alto volume de solicitações nessa reta final do cadastro eleitoral, a JE priorizou os atendimentos no Título Net e sistema Elo. Assim, serviços como os do e-Título – que não impactam a retirada do documento nem a regularização do cadastro de eleitor – ficarão fora do ar até esta quinta-feira (5).