Justiça determina transferência de Flordelis

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira (17), a transferência de presídio da ex-deputada federal Flordelis, presa pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Segundo o G1, a decisão desta terça foi da juíza Nearis Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói – a mesma que determinou a prisão de Flordelis. A decisão determina que a ex-parlamentar deixe o Instituto Penal Santo Expedito, onde está desde a sexta-feira (13), e vá para o Talavera Bruce, que também está localizada em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Uma ordem judicial proíbe o contato entre Flordelis e as demais rés do processo, por isso, na segunda-feira (16), a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) solicitou à Justiça que avaliasse a transferência de Flordelis ou de uma das outras duas três presas pela morte do pastor Anderson do Carmo que estão detidas no Santo Expedito.