Justiça determina suspensão da paralisação de peritos do INSS

A ação iria afetar perícias presenciais iniciais para os pedidos do auxílio-doença e do BPC. De 45 mil a 50 mil atendimentos seriam prejudicados.

A liminar foi proferida pelo ministro Mauro Campbell Marques e deve ser publicada amanhã (9). De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, Luiz Carlos Argolo, cerca de 1.800 a 2.000 profissionais no país devem aderir à paralisação.

