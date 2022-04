Justiça condena empresário a pagar R$ 25 mil por xingar PM de 'lixo' em Alphaville; vídeo

No vídeo, Storel ainda zomba do salário do policial: “você é um PM que ganha R$ 1 mil reais por mês, eu ganho R$ 300 mil por mês”, gritou o empresário seguido de palavrões, além de ameaçar agredir o militar caso ultrapasse a porta de entrada da casa. O Ministério Público denunciou o homem por desacato devido às agressões verbais. Após a denúncia, Storel chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas.

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Ivan Storel a pagar R$ 25 mil em danos morais a um PM que foi xingado por ele em Alphaville, no condomínio de luxo em Santana do Parnaíba, São Paulo.

