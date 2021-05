Justiça concede prisão domiciliar a Roger Abdelmassih

3. Não sair do país ou do município onde reside sem prévia autorização judicial;

1. Permanecer em sua residência, a qualquer hora do dia ou noite, exceto para tratamento médico e hospitalar ou com prévia autorização judicial;

Condenado a mais de 173 anos por abusar sexualmente de pacientes, o ex-médico Roger Abdelmassih deve cumprir a pena em prisão domiciliar após a decisão da Justiça de São Paulo, nesta quarta-feira (06). De acordo com o UOL, ele está desde setembro do ano passado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no Carandiru, bairro paulista.

