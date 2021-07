Justiça aceita demissão por justa causa de mulher que recusou vacina

A Justiça de São Paulo entendeu que “o interesse particular dela não poderia prevalecer sobre o coletivo e que sem se imunizar ela colocaria em risco a saúde de colegas de trabalho e dos pacientes do hospital”.

Uma auxiliar de limpeza que não quis se vacinar contra a Covid-19 teve a demissão por justa causa validada pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A mulher trabalhava em um hospital de São Caetano do Sul, no ABC.

