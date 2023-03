Juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS devem cair

A taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS vai cair. A decisão foi tomada nesta segunda-feira.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, se reuniu nesta segunda-feira (13) com aposentados, pensionistas, trabalhadores e empregadores, todos membros do Conselho Nacional da Previdência Social.

O órgão, além de outras funções, define o teto dos juros cobrados nas operações de cartão de crédito e de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião, presidida pelo ministro Lupi, ficou definido que a taxa máxima para esse tipo de empréstimo vai cair dos atuais 2,14% para 1,70% ao mês.

Já as operações de cartão de crédito tiveram a taxa reduzida de 3,9% para 2,65% ao mês. O ministro Carlos Lupi comentou a decisão.

A redução dos juros do consignado e do cartão de crédito para aposentados e pensionistas do INSS atende também a um pedido da Força Sindical. Na última sexta-feira, a entidade já havia publicado nota cobrando a queda dos índices das duas taxas, que considera perversas e abusivas. Isso porque as instituições de crédito assumem risco baixo e com muitas garantias, já que no consignado, os descontos são feitos direto na folha de pagamento dos segurados do INSS.