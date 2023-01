‘Jurado' do 'tribunal do crime' do PCC é esquartejado por membros da própria facção

Israel Costa da Sena Silva, 27, que era conhecido por ser “jurado” do "tribunal do crime" do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi decapitou pelos aliados da mesma facção criminosa. As informações foram confirmadas pelo jornalista Josmar Jazino, no site UOL nesta quinta-feira (5).

De acordo com a publicação, Israel integrava o "júri" do "tribunal do crime" de Noé Alves Schaun, 42, que foi morto em janeiro de 2022, em um ato de vingança pela morte do narcotraficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta.

Israel chegou a participar da morte de Noé, mas após o crime foi apontado por outro 'jurado' do PCC como informante da polícia e, por isso, também foi condenado à morte.

No 16 de janeiro, o tronco de Israel foi encontrado. A cabeça e os membros só foram encontrados no dia seguinte. Ao lado da cabeça havia um papel com a inscrição "Ganso". Na gíria dos criminosos, "ganso" significa informante da polícia.

Mesmo com uma morte extremamente violenta, a morte de Israel não teve repercussão na época e os detalhe do crime somente foram revelados agora, um ano depois.