Julgamento encerra e prisão especial para quem tem curso superior é derrubada

Para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a norma é inconstitucional e fere o princípio da isonomia. "O princípio da igualdade se volta contra as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, mas não impede o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, como exigência própria do conceito de Justiça", disse o ministro.

