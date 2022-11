Julgamento de Flordelis entra em fase decisiva neste sábado

O julgamento da ex-deputada Flordelis dos Santos, acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, entrou na fase decisiva neste sábado, com os interrogatórios individuais de cada um dos cinco réus. Os depoimentos das testemunhas de defesa terminaram na noite dessa sexta-feira. A juíza Nearis Arce, que conduz o julgamento, iniciado há cinco dias, informou que a sessão de hoje será encerrada com o pronunciamento da sentença. Isso significa que não será interrompida e pode entrar pela madrugada de domingo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.