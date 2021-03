Juiz mantém bloqueio de bens de Lula e envia processos para o DF

O juiz de Curitiba, Luiz Antono Bonat, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula após determinar o envio das investigações ao Distrito Federal.

De acordo com o G1, o juiz afirmou que a Justiça Federal no Paraná determinou bloqueio de bens de investigados em processos relacionados às quatro ações (triplex, sítio de Atibaia, doações ao Instituto Lula e sede do Instituto Lula), e que os bloqueios serão mantidos por não foram praticados no 'bojo' de cada uma dessas ações penais.

Após a decisão do ministro Edson Fachin, duas condenações do ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato foram anuladas.