Juiz acusado de assédio contra funcionárias é aposentado pelo CNJ

Segundo a conselheira Salise Sanchotene, as acusações das vítimas foram comprovadas durante o processo administrativo e as vítimas chegaram a ser coagidas durante a investigação.

O magistrado foi punido por assédio contra duas servidoras do Fórum, uso de veículo oficial para fins particulares, apropriação de bens móveis do patrimônio do TJ para uso residencial, inobservância de impedimento legal para atuar em procedimentos administrativos de interesse de sua cônjuge, e desvio de função para beneficiar financeiramente um servidor.

