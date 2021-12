Jovem teria sido morta por amigo após descobrir crime durante viagem

"A motivação vai ser apurada com todo o contexto, mas, preliminarmente, um dos investigados se sentiu incomodado porque Amanda teria contado sobre o envolvimento dele com tráfico de drogas e tirado uma foto da arma dele. Não gostou da situação e optou por tirar a vida dela", disse o delegado.

Amanda Albach, de 21 anos, encontrada nesta sexta-feira (3), enterrada em uma praia de Santa Catarina, morreu porque descobriu que um dos amigos tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As informações foram repassadas pela Polícia Civil.

