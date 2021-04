Jovem tem garganta perfurada por pássaro durante percurso com motocicleta

Após conseguir controlar a hemorragia, o jovem foi encaminhado a um hospital e segue em recuperação. A ave, do tipo ariramba-preta morreu, mas foi guardada pelo rapaz como lembrança do acidente e de uma segunda chance de vida.

Assim que entrou na área, ele desceu do veículo, arrancou o pássaro do pescoço e desmaiou de dor. A enfermeira da tribo prestou os primeiros socorros sob a orientação de um médico por telefone, já que nunca tinha atendido um caso assim antes e a vítima estava perdendo muito sangue.

A vítima ficou com a ave presa no corpo pilotou por cerca de 9 km, até chegar na aldeia Águas Correntes para receber ajuda. O caso aconteceu no último sábado (23), mas só foi divulgado agora.

