Jovem que roubou R$200 mil da conta de Neymar debocha do sistema falho de banco

“Os únicos lesados foram o Neymar e o banco, que vai ficar com o prejuízo. Quero pedir desculpas e dizer que estou arrependido e demonstrar que há fragilidade do sistema, que realmente há fragilidade”, disse.

O universitário Lucas Almeida Ferreira, preso por roubar R$ 200 mil da conta do jogador Neymar, admitiu em entrevista ao Brasil Urgente que realmente pegou o dinheiro para investir em sua casa e ainda debochou do sistema do banco.

